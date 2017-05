Dalla Cina a Firenze. Un giovane artista si racconta

Il 12 maggio a Firenze la giovane arte cinese si racconta al terzo appuntamento di 8 Segni di Culture organizzato da MPDFonlus in collaborazione con TIAC -The International Arts and Culture Group

Un percorso di formazione e di ricerca artistica che dalla Cina conduce fino a Firenze. Sarà questo il tema del terzo appuntamento accessibile alle persone sorde di 8 Segni di Culture che si terrà il 12 maggio dalle 16,00 alle 18,00 presso la sede di TIAC – The International Arts and Culture Group – in via Luna 8/r a Firenze.

L’incontro organizzato da MPDFonlus in collaborazione con TIAC, The International Arts and Culture Group, per 8 Segni di Culture avrà come protagonista Zhang Meng, giovane artista cinese che dopo un percorso di formazione fra Pechino e Hong Kong, ha scelto la culla dell’arte italiana e internazionale per proseguire il suo percorso artistico ed insieme ad un gruppo di artisti cinesi ha fondato TIAC. Una realtà unica che lavora per creare un ponte fra l’Italia e la Cina offrendo occasioni di alta formazione per giovani artisti, promuovendo la creazione di una rete e la capacità di diventare imprenditori della propria arte.

L’incontro proseguirà con una dimostrazione di calligrafia cinese tenuta da Li Deyang, artista formatosi in Cina e a Firenze. La calligrafia, arte antica e nobile, è espressione di una lingua plurimillenaria capace di rinnovarsi e evidenzia lo stretto rapporto fra immagine e parola, fra segno e contenuto, estetica e forma che caratterizza la scrittura cinese.

L’appuntamento è ad ingresso libero ed è reso accessibile grazie ad un servizio di interpretariato ITA/LIS.

Cos’è 8 Segni di Culture

8 Segni di Culture è un cartellone di incontri accessibili alle persone sorde sul tema dell’accoglienza, dello scambio e dell’inclusione. L’iniziativa è stata concepita e promossa da MPDFonlus che ha coinvolto altri quattro partner organizzatori collocati in aree diverse dell’Italia, da Nord a Sud: la Compagnia Teatrale Ciclope, Il Treno Soc. Coop. Soc.le Onlus, Oppi, La Grande Fabbrica delle Parole.

Dal 22 aprile sino al 28 maggio si alternano 8 incontri fra seminari, laboratori, visite guidate e performance tutti resi accessibili grazie all’uso della lingua dei segni da parte degli operatori coinvolti oppure tramite un servizio di interpretariato italiano/LIS: Siena, Messina, Roma, Firenze, Milano, Venezia.

Un’iniziativa pensata per le comunità sorde e udenti italiane e straniere, e quest’anno anche per i bambini, che vivono nel nostro Paese per raccontare dal punto di vista artistico, antropologico, pedagogico e sociale il tema della migrazione e della convivenza e scambio con minoranze culturali.

Il cartellone ha il patrocinio del Pio Istituto per Sordi e della Provincia di Siena.

Il programma completo è scaricabile online su www.mpdfonlus.com

