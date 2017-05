Conferenza “VelaGO c’è, per tutti!”

Una panoramica sull’impegno nel sociale ed in particolare nella disabilità della nostra associazione sportiva

Sabato 6 Maggio ore 18.15 presso la sede Associazione Nazionale Marinai d’Italia, viale Gorizia 9/A a Milano ci sarà la presentazione del progetto vincitore del Bando di Gara Nazionale “Lo sport per tutti a scuola” del Comitato Italiano Paralimpico e l’illustrazione dettagliata del progetto sulle disabilità sensoriali “Lasciamo il segno!” un campus estivo dedicato ai bambini sordi e udenti, nell’ottica dell’integrazione.

L’intera conferenza sarà accompagnata dalla presenza di un interprete in LIS.

Le rivolgiamo l’invito più caloroso a volerne fare parte. La Sua adesione sarebbe una valida occasione per conoscerci e prendere parte alle nostre iniziative.

Presidente Vela GO asd

Jurij Marino

VELA GO – Scuola Vela Lago Maggiore

Via al Campeggio 1, Solcio (NO) presso il Camping di Solcio

Asd affiliata UISP Lombardia – Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico)

