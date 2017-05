Il Comune di Trani premiato a Roma per il progetto “Elisir”

Il sistema di videocomunicazione per sordi tra le iniziative più meritevoli in Italia

Il Comune di Trani ha conquistato un prestigioso riconoscimento nazionale. L’Ente si era candidato con l’innovativo progetto Elisir (servizio permanente che garantisce ai cittadini sordi la massima accessibilità agli uffici comunali) per il premio “10×10 = Cento progetti per cambiare la PA”, un’iniziativa promossa da Forum PA all’interno della manifestazione Forum PA 2017, finalizzata a raccogliere i migliori progetti in grado di dare risposte concrete ai crescenti bisogni nell’ambito della Pubblica Amministrazione.

La candidatura del Comune di Trani è stata valutata positivamente rientrando nella short list delle soluzioni più meritevoli in campo nazionale. Il progetto Elisir (Evoluzione Lingua Italiana Segni con Interprete in Rete) già avviato nei mesi scorsi presso gli uffici demografici e l’Urp del Comune di Trani, sarà quindi illustrato in un apposito poster all’interno della galleria dei progetti prescelti e riceverà un riconoscimento nel corso della manifestazione che si terrà il prossimo 25 maggio alle 15 all’arena del Convention Center “La Nuvola” di Roma.

Il Comune di Trani è stato il primo in Italia a dotarsi di Elisir, sistema di videocomunicazione, realizzato dalla società Video Assistenza Mobile S rl, che consente la videochiamata tramite un’App al centro interpreti Lis per la traduzione a distanza nella Lingua dei Segni Italiana. Nel centro interpreti operano interpreti Lis che facilitano la comunicazione tra sordo e operatore di sportello. In questo modo, le richieste della persona sorda vengono tradotte in tempo reale dalla Lingua dei Segni Italiana a quella verbale e viceversa, traducendo in Lis le indicazioni dell’operatore.

https://www.traniviva.it/