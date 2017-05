Cinema Senza Barriere racconta “Una Bella Giornata” a non udenti e non vedenti

Lunedì 22 Maggio a Bari evento speciale di Cinema senza barriere® per spiegare al pubblico le modalità di realizzazione degli ausili per disabili sensoriali, utilizzati durante le proiezioni.

Saranno messi in luce alcuni fattori nella realizzazione dei sottotitoli per non udenti e dell’audiodescrizione per non vedenti, e affrontate le criticità risolte dai tecnici creativi che lavorano agli ausili.

Dopo una presentazione di Eva Schwarzwald (curatrice con Romano Fattorossi del progetto fin dal 2005), spiegherà i sottotitoli per non udenti Piero Clemente, che commenterà un filmato realizzato presso Raggio Verde a Roma, in cui un tecnico affronta il lavoro su alcuni brani del film Una Bella Giornata di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone (Nella Foto).

La seconda parte è relativa alle audiodescrizioni per non vedenti, con Carla Lugli e Marco Stefani, rispettivamente voce/ creatrice delle audiodescrizioni e tecnico autore dei software utilizzati per realizzazione e sincronizzatore delle clip descrittive relative allo stesso film.

Carla Lugli parlerà delle sue scelte nello stile da dare alla descrizione, che – rispetto ai sottotitoli – risente maggiormente della sensibilità di chi la crea, trattandosi quasi di una seconda sceneggiatura. Affronterà problemi tecnici, tempi, cose da descrivere, modalità scelte. Marco Stefani affronterà invece le questioni legate ai sincronismi e alla modulazione dell’audio della descrizione rispetto all’audio complessivo del film.

Seguirà la proiezione dei brani oggetto della lavorazione. In sala, accanto ai relatori, Maria Dellino, interprete Lis. Parteciperà l’assessora al Welfare Francesca Bottalico. Dalle ore 17:00 Multicinema Galleria, c. Italia 15.

Adr.S.