Cavallerizza Reale: Spettacolo di teatro per i non udenti

Spettacolo dedicato ai non udenti di tutte le età che si terrà venerdì 26 maggio alle 19.30 con ingresso a offerta libera, in via Verdi a Torino presso la Cavallerizza Reale durante la rassegna di arti visive e sceniche Here X .

Vi lascio anche il link dell’evento facebook di riferimento



https://www.facebook.com/events/335308060220752/?acontext=%7B%22ref%22%3A%224%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22370%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D



www.paoloavataneo.info

Paolo Avataneo