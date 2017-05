Casa del Cinema. Al via “CinemAccessibile”, la rassegna per il pubblico sordo

CinemAccessibile, la rassegna di film italiani contemporanei sottotitolati per persone sorde, è giunta alla sua seconda edizione. Per tutte domeniche di maggio, alla Casa del Cinema di largo Mastroianni sono in programma film e non solo.

Gli appuntamenti propongono infatti momenti di confronto diretto con il mondo dell’arte cinematografica: in calendario sono previsti incontri con autori, attori e tecnici.

A partire da domenica 7 maggio e fino al 28, quattro appuntamenti, nella sala Deluxe, sempre alle 11.

La rassegna è stata ideata grazie al supporto di Istituto Luce–Cinecittà e in collaborazione con l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (ENS).

Programma:

Domenica 7 maggio | 7 minuti, di Michele Placido

Domenica 14 maggio | Sole cuore amore, di Daniele Vicari

Domenica 21 maggio | La pazza gioia, di Paolo Virzì

Domenica 28 maggio | Non c’è più religione, di Luca Miniero

Largo Marcello Mastroianni, 1

Info: tel. 060608 www.casadelcinema.it www.060608.it

L’accesso in sala è garantito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Alla casa del Cinema prosegue fino al 23 maggio anche la XIV edizione di Percorsi di cinema, una serie di incontri dedicata ad approfondire e definire il concetto di “autore” nel cinema italiano

