Al via domani al Centro Ge.Tur di Lignano Sabbiadoro (Udine)

Da domani fino a sabato 13 maggio al Centro Ge.Tur di Lignano Sabbiadoro (Udine) si svolgeranno le Manifestazioni Nazionali UILDM, il più importante momento di aggregazione per l’associazione, che da 56 anni opera nella lotta contro le malattie neuromuscolari.

A Lignano ci saranno delegati, soci e volontari delle 67 Sezioni per fare il punto sui progetti e le azioni promossi a livello locale e nazionale, e pianificare le attività future. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di formarsi ed aggiornarsi su tematiche di interesse e di attualità per la vita associativa.

La giornata di domani, giovedì 11 maggio, proporrà quattro approfondimenti, rispettivamente sui diritti delle persone con disabilità e possibili percorsi di autonomia personale, elementi e strumenti di fundraising, la gestione dei progetti di Servizio Civile e il nuovo coordinamento degli psicologi delle Sezioni. La giornata si chiuderà con il concerto del cantautore Pierfrancesco Madeo, socio UILDM.

Venerdì 12 sarà dedicato soprattutto all’approfondimento medico scientifico: al mattino si svolgerà il corso ECM “La riabilitazione nelle malattie neuromuscolari: come, quando, perché”. Il pomeriggio continuerà con una tavola rotonda sui trial clinici e gli incontri rivolti alle famiglie sulle tecniche respiratorie e sulla gestione degli ausili. Seguirà un workshop sulla Vita indipendente, un momento di celebrazione e ricordo di figure che hanno dato uno speciale contributo alla storia di UILDM e alla sua azione e la lettura della relazione del Presidente nazionale Marco Rasconi. In serata verrà proiettato il film “Un ferragosto all’italiana”, con la presenza in sala del regista Christian Canderan.

Sabato 13 maggio, dopo i saluti delle autorità e dei partner, si aprirà con l’Assemblea nazionale dei Delegati, che proseguirà fino a sera. Nel pomeriggio, appuntamento sportivo con il III Torneo quadrangolare di wheelchair hockey organizzato in collaborazione con la FIWH e, in serata, la festa per concludere insieme le Manifestazioni.

Quest’anno alle Manifestazioni Nazionali ci sarà una novità per i più giovani: i volontari di Dynamo Camp animeranno le giornate di venerdì e sabato, con giochi, svago ed intrattenimento. La diretta da Lignano sarà seguita, per il quinto anno, dalla redazione di Radio FinestrAperta, la webradio di UILDM Lazio, con interviste, servizi e approfondimenti diffusi in tempo reale.

