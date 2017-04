Proiezione a Roma – Festival Tulipani di seta nera

Un documentario realizzato da due giovani ragazzi sordi e recente vincitore di tre premi e due menzioni speciali, arriverà per la prima volta nella capitale.

Il nostro documentario sarà proiettato nella Casa del Cinema in occasione del Festival internazionale del film corto Tulipani di seta nera, dove la diversità è protagonista. Appuntamento per sabato 29 aprile alle 12:30 a Villa Borghese, a Roma. L’evento è stata realizzato grazie alla preziosa collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi Onlus, che garantisce anche il servizio di interpretariato LIS per tutta la durata del Festival.

Alleghiamo alla presente email la locandina e il comunicato stampa dell’evento, che è visualizzabile a questo link: http://www.ens.it/notizie/148-primo-piano/8410-torna-il-festival-tulipani-di-seta-nera-quando-la-diversita-e-protagonista-al-cinema

Ilaria Galbusera e Antonino Guzzardi

