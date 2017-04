Bella Thorne non avrebbe mai voluto diventare un’attrice

Bella Thorne sta diventando un nome nel favoloso mondo di Hollywood. “Famous In Love”, la nuova serie che la vede protagonista, è appena uscita per il pubblico USA. Siamo molto felici per lei e anche il suo ex Gregg Sulkin le ha augurato buona fortuna per questa sua nuova avventura!

Ma nel podcast di MTV “Happy Sad Confused“, l’attrice ha rivelato che per lei è stato molto difficile trovare altri ruoli dopo la fine di “A Tutto Ritmo“, la serie di Diney Channel, che l’ha resa famosa.

“Era veramente difficile ottenere un lavoro dopo lo show: la gente non voleva provinarmi, non volevano vedermi perché per loro ero solo un’attrice Disney “, ci ha raccontato Bella, “Quindi, per me, è stato come iniziare da capo, ricominciare come se non avessi fatto nulla prima“.

Bella ha inoltre rivelato che non avrebbe mai voluto essere un’attrice Disney, ma che accettò il ruolo nella serie per aiutare economicamente la sua famiglia:

“Pensi che volessi essere una ragazza Disney? Pensavi che volessi quel ruolo? Ora staremmo vivendo praticamente sulla strada se non avessi accettato quella parte. Vivevamo di buoni pasto, e quello era tutto ciò che mangiavamo in quei giorni. A qualcuno questo non potrebbe sembrare un grosso problema, ma quando sei una madre single, che sta cescendo quattro figli, con debiti e con nulla instestato a tuo nome. È una cosa davvero spaventosa “.

Addirittura durante il provino per “A Tutto Ritmo”, l’attrice disse che in realtà non voleva la parte, ma tutti pensarono fosse uno scherzo.

” ‘Non voglio fare il provino per A Tutto Ritmo’, ho detto queste parole all’audizione” e ha poi continuato, ” ‘non canto, non ballo, sono fondamentalmente sorda e non sono divertente, quindi non so perché sono qui’. E tutti cominciarono a ridere, tutti pensavano che fosse uno scherzo”.

Auguriamo a Bella Thorne di trovare presto una compagna con cui condividere i suoi successi, dato che ha appena dichiarato che il suo prossimo amore sarà una ragazza!

Se vuoi sentire la voce di Bella raccontare tutte queste cose, questo è il link per ascoltare il podcast.

