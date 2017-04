4 aprile Cittareale (RI): una nuova cucina per la scuola, cerimonia di avvio lavori

La nuova struttura antisismica, progettata da Fondazione Mission Bambini in accordo con l’amministrazione comunale, fornirà oltre 100 pasti al giorno a studenti e insegnanti dell’adiacente Scuola d’infanzia e Primaria costruita dopo il terremoto di fine agosto.

Alla cerimonia in programma alle ore 17.00 partecipano i bambini e le loro famiglie, Francesco Nelli Sindaco di Cittareale, Mons. Domenico Pompili Vescovo di Rieti e Alberto Barenghi Responsabile Progetti Fondazione Mission Bambini

4 aprile. Partono ufficialmente oggi, 4 aprile, a Cittareale in provincia di Rieti i lavori per il montaggio della nuova cucina industriale con mensa progettata da Fondazione Mission Bambini in accordo con l’amministrazione comunale e in collaborazione con l’Associazione Volontari della Brianza. La struttura, un prefabbricato in legno lamellare di 144 metri quadrati, completamente antisismica, una volta terminata verrà collegata tramite un corridoio all’adiacente Scuola d’infanzia e Primaria. Alla cerimonia di posa della prima trave che si tiene alle ore 17.00 sono presenti i bambini e le loro famiglie, Francesco Nelli Sindaco di Cittareale, Mons. Domenico Pompili Vescovo di Rieti e Alberto Barenghi Responsabile Progetti Fondazione Mission Bambini.

“Dopo la costruzione della nuova scuola antisismica e la consegna del nuovo scuolabus – dichiara Francesco Nelli Sindaco di Cittareale – continua incessante l’attenzione verso i nostri bambini. Stiamo realizzando una mensa meravigliosa grazie a Mission Bambini. Queste iniziative sono quelle che ci danno la forza e il coraggio per andare avanti, ci fanno capire che abbiamo fatto bene a rimboccarci le maniche anche quando sarebbe stato più semplice inginocchiarci e piangere. I bambini sono il futuro dei nostri territori e la scuola è il punto di partenza per la ricostruzione sociale”.

Attualmente sono 40 i bambini che frequentano la scuola di Cittareale, struttura realizzata a seguito del terremoto di fine agosto e inaugurata lo scorso novembre. Non potendo usufruire in loco del pasto, i bambini fanno rientro a casa per il pranzo e non tornano a scuola nel pomeriggio. Cittareale, che conta poco più di 400 abitanti, con le sue 23 frazioni ha infatti un’estensione di oltre 60 chilometri quadrati e per molti bambini la scuola dista fino ad un’ora di strada.

“Dopo la scuola per l’infanzia inaugurata a Norcia a fine dicembre – dichiara Goffredo Modena Presidente di Mission Bambini – questa nuova realizzazione conferma l’impegno della nostra Fondazione a sostegno della popolazione del Centro Italia, ripetutamente colpita dal terremoto. Un impegno che guarda innanzitutto ai bambini e che vuole garantire loro la possibilità di frequentare la scuola nelle migliori condizioni possibili, anche in un contesto così duramente provato come quello delle zone terremotate”.

La nuova cucina, attrezzata industrialmente, sarà in grado di fornire oltre 100 pasti al giorno. Grazie alla mensa interna con 60 posti a sedere potranno usufruire dei pasti non solo i bambini che frequentano la scuola, ma anche gli insegnanti e i dipendenti di alcuni uffici comunali e di esercizi commerciali sorti nelle vicinanze sempre a seguito del sisma. È previsto inoltre un servizio di consegna pasti a domicilio per alcuni anziani residenti nella zona.

La conclusione dei lavori è prevista per la fine di maggio. Mission Bambini ringrazia: l’Associazione Volontari della Brianza, che ha contribuito alla progettazione e realizzazione dell’opera e fornirà gli arredi per la mensa; le aziende principali donatrici: Ford Fund, Sella Gestioni, FinecoBank, FARO Club e i suoi Partners, Penny Market; le altre aziende e associazioni che hanno contribuito: Keysight Technologies Italy, Quochi di quore, QBE Insurance (Europe) Limited, Linklaters, TNT, Associazione Cuore Fratello.

Per seguire sui social l’iniziativa: #INSIEMEperilcentro. Guarda la galleria fotografica con l’avanzamento dei lavori: http://bit.ly/INSIEMEperilcentro.

Fondazione Mission Bambini

Mission Bambini è una Fondazione italiana laica e indipendente, riconosciuta come ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). Dal 2000 ad oggi ha sostenuto 1,3 milioni di bambini attraverso 1.450 progetti di aiuto in 73 Paesi del mondo. In Italia ha contribuito all’apertura di oltre 100 nidi su tutto il territorio nazionale. È intervenuta a seguito dei terremoti a L’Aquila (2009) e in Emilia (2012) realizzando strutture prefabbricate per le popolazioni colpite dai due eventi sismici: il centro aggregativo “Kamael” a Gignano (frazione de L’Aquila), un dispensario farmaceutico con ambulatorio medico a Fossa (AQ), il centro ricreativo polifunzionale “Palestropoli” a San Possidonio (MO). Il Bilancio di Mission Bambini è certificato da una società esterna di revisione. Per informazioni: www.missionbambini.org

