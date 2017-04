19° edizione del Festival Internazionale delle Abilità Differenti 2017 ‘Impossibile ma visibile’

Con la presente siamo ad annunciare la 19° edizione del FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ABILITA’ DIFFERENTI 2017 dal titolo “IMPOSSIBILE MA VISIBILE”, organizzato e promosso dalla Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi (MO).

La manifestazione di livello internazionale si propone di valorizzare e far conoscere il talento della singola persona e l’eccellenza nella diversità.

Gli eventi in programma si svolgeranno nelle sedi di Carpi, Correggio, Modena, Maranello, Pavullo e Bologna dall’2 Maggio al 1 Giugno 2017.

In allegato il comunicato stampa relativo alla manifestazione e la locandina con calendario.

Si precisa la disponibilità ad organizzare interviste con il Presidente della Cooperativa Nazareno Sergio Zini, il quale asserisce quanto segue:

La Bellezza che passa attraverso le fragilità e le crepe dell’esistenza delle vite esplicitamente imperfette dei nostri artisti (che non è altro che una versione della vita implicitamente imperfetta di tutti noi), va ad illuminare le vite di ciascuno di noi e questo ridona una luce diversa al reale che non è più così ordinario né definito dalle categorie fino ad ora comprese, categorie spesso imposte da un pensiero forte che si insinua nella nostra mente, camuffato da nostra opinione. Il reale perciò riemerge e ti costringe ad essere di nuovo visto, per quel che veramente è: un’Altra cosa.

Questi artisti ci parlano di libertà, che non è la libertà coatta che ci tocca vivere oggi, affollata ma vuota, movimentata ma insensata, forse buona, ma di una bontà tirannica che non lascia posto all’io. Ci parlano della libertà di un uomo che capisce che dipende. Dipende da quella luce che trapassa le nostre ferite e che tratteggia intorno a noi ciò che siamo e non ciò che pretendiamo di essere.

Valeria Quartuccio

Nazareno Società Cooperativa Sociale

Via Bollitora Interna, 130 -41012 CARPI (MO)

Tel. 059/664774 – fax 059/664772 www.nazareno-coopsociale.it