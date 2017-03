Risposta al comitato nazionale genitori famigliari disabili uditivi

Il sito Superando pubblica un articolo dal titolo beneaugurante “Per garantire l’inclusione delle persone sorde nella società di tutti”; tuttavia, leggendo il corpo dell’articolo, si nota che ancora oggi, nel secondo millennio ci sia una sorta di confusione, voluta o meno, alla parola “inclusione”.

Fonte sito: http://www.superando.it/2017/02/27/per-garantire-linclusione-delle-persone-sorde-nella-societa-di-tutti/

Fonte lettera redatta dal comitato nazionale genitori famigliari disabili uditivi: http://www.superando.it/files/2017/02/comitato-disabili-uditivi-lettera-senatori-disegno-di-legge-febbraio-2017.pdf

Per inclusione sociale, si intende quel tipo di società capace di rendere accessibile strumenti e mezzi idonei a supportare la persona umana a 360 gradi.

Ogni persona è portatrice di un proprio patrimonio personale, genetico e di vissuto, e pertanto diversa da altre persone. Questa diversità genera diverse culture, crea diverse lingue, diversi costumi sociali. Le persone che viaggiano, per lavoro o per divertimento, riscontrano nel loro quotidiano questa ricchezza umana e si adattano all’ambiente, al loro voler comunicare con altra gente. Sapere due o più lingue diverse consente di arricchire le proprie esperienze personali.

L’inclusione della persona sorda, nella società italiana, ci appare forzata, “non naturale” perché ci costringe a scendere a patti con le risorse disponibili. Premettiamo che non vogliamo escludere la lingua italiana, risorsa molto preziosa per un cittadino italiano, ma bensì evitare una “caccia alle streghe” che demonizzi la Lingua dei Segni Italiana.

Nell’articolo si evidenzia come non sia accettabile che “uno strumento quale il linguaggio mimico gestuale venga innalzato a rango di lingua (LIS), perché́ una “lingua” riconosciuta sulle basi di una disabilità implica dei concetti difficilmente giustificabili”.

Si sostiene, poi, che parlare di “libera scelta per le stesse persone con disabilità uditiva […] è fuorviante perché́ nei fatti non praticabile. Non può̀ esservi libertà di scelta della persona sorda se per legge le viene imposta, come lingua scontata e artefatta ma non naturale e propria della totalità̀ dei sordi, un linguaggio sostitutivo dalla lingua appresa dai propri genitori”.

Quest’ultima affermazione, appare anche in contraddizione con quanto espresso in precedenza nella stessa lettera e, in particolare, con il passo in cui il Comitato nazionale genitori famigliari disabili uditivi sostiene di non avere ”alcun pregiudizio verso le persone adulte che scelgono di esprimersi anche con il linguaggio dei segni. Ma, anche da adulti, per poter essere in grado di scegliere, prima di tutto deve esserci stata la riabilitazione e abilitazione alla lingua verbale ovvero alla lingua italiana parlata e scritta”.

Ci sembra che le contraddizioni e i fraintendimenti emersi siano riconducibili a una misconoscenza della letteratura e delle evidenza scientifiche in questo ambito, di alcuni dati di fatto e interventi normativi adottati in altri Paesi, che qui proveremo a sintetizzare a grandi linee:

1) La LIS è una lingua a tutti gli effetti, al pari di qualsiasi altra, non quindi una “lingua scontata e artefatta”. La configurazione delle lingue dei segni nell’alveo delle lingue naturali è sostenuta per la prima volta dal famoso linguista statunitense William Stokoe e da molti autorevoli ricercatori, in Italia (ISTC-CNR) e nel mondo (cfr. Marziale, B., Volterra, V., Lingua dei segni, società, diritti, Carocci, 2016).

2) Le lingue dei segni, al pari di ogni altra lingua verbale, possiedono regole grammaticali, sintattiche e morfologiche; a differenza delle lingue verbali, non si basano sui suoni, ma si servono dei movimenti delle mani, del corpo e dell’espressione visiva per esprimere dei concetti, anche i più complessi. Le lingue dei segni sono utilizzate in tutto il mondo non solo dalle persone sorde ma anche da molti loro parenti udenti e da tutti coloro che si appassionano a tale forma comunicativa per motivi personali o professionali.

3) Nel mondo esistono diverse lingue dei segni, e tali lingue sono alla base della cultura delle comunità dei Sordi segnanti. Non esiste pertanto una lingua dei segni universale. La ASL (American Sign Language) è la lingua dei Segni più “segnata” al mondo, al pari della lingua orale inglese.

4) Quasi tutti i Paesi del mondo hanno riconosciuto le proprie lingue nazionali. L’Italia e il Lussemburgo sono gli unici paesi dell’Unione Europea a non aver ancora riconosciuto la Lingua dei Segni Italiana attraverso una legge nazionale e per questo sono stati pesantemente richiamati dal Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

5) La LIST (e non LIT) è una modalità comunicativa tattile basata sulla LIS e usata dai sordociechi, in alternativa o assieme al braille e al Malossi.

Come mai nei vari Paesi del mondo vengono riconosciute le lingue dei segni, mentre in Italia è ancora un campo di battaglia dove le vittime sono le persone sorde e le loro famiglie?

La legge non vuole “imporre” la LIS, ma favorire la sua divulgazione in ogni ambito: sociale, sanitario, politico, lavorativo, culturale, etc., onde permettere la piena partecipazione della persona sorda. Una società che non offre supporto pieno alla persona sorda, non è una società inclusiva, ma piuttosto una società “di comodo”, dove gli strumenti sociali e di comunicazione sono adattati ad uso e consumo degli udenti, a discapito dei sordi.

Molte persone sorde bilingui utilizzano indifferentemente, a seconda delle situazioni, la lingua italiana orale e quella segnica. Molte utilizzano le protesi acustiche, ma comunque la comunicazione con gli udenti risulta spesso difficile e faticosa, specie in situazioni di emergenza come chiamare la polizia o l’ambulanza, senza delegare ad altre persone. Non è questa la società inclusiva, perché non offre a tutte le persone sorde strumenti idonei ad esprimere i propri bisogni e le proprie necessità.

Nei paesi dove la Lingua dei Segni è stata riconosciuta sul piano giuridico, la persona sorda ha la libertà di scelta degli strumenti per la comunicazione. Trova pieno supporto a casa, a scuola, all’università, al lavoro e durante le attività ricreative, al pari di una persona udente.

E’ questo che vogliamo.

Per tutti questi motivi, sosteniamo la proposta di legge presentata al Senato dalla 1^ Commissione Affari costituzionali, la quale non solo riconosce la Lingua dei Segni Italiana, colmando in questo modo la grande distanza che ci separa dall’Europa e da molti Paesi extraeuropei, ma garantisce – attraverso una disciplina attenta e molto articolata – tutela e pieno supporto all’inclusione delle persone sorde e sordocieche in tutti gli ambiti sociali, favorendone la piena accessibilità.

Le associazioni aderenti:

AFISBi

ANIOS

Arte&Mani

CODA Italia

EDBU

Il Sentiero Dorato

Istituto Statale per Sordi di Roma

Movimento LIS Subito

Officila LIS

Gruppo SILIS

responsabile comunicazione stampa LISSUBITO

