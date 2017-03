Questa non è una mostra, signor Magritte!

Domenica 2 aprile 2017 alle ore 18.30, presso i locali della Fondazione Gualandi in via Nosadella 51/a, inauguriamo la mostra

È la prima tappa del progetto Children’s Book on Art a cura di Giannino Stoppani Cooperativa Culturale assieme a Bologna Children’s Book Fair e a Salone Internazionale del libro di

Torino, in collaborazione con Fondazione Gualandi a favore dei sordi.

Un progetto biennale che coinvolge paesi, città, persone,aperto, flessibile, inclusivo, al quale possono aderire tutti quelli che hanno a cuore il miglioramento del pensiero, del gusto estetico, dell’etica e che vedono l’arte come parte necessaria per una diversa qualità della vita.

Un percorso, rivolto bambini e ragazzi, dedicato a René Magritte nel cinquantesimo della morte, un itinerario visivo attraverso un’arte illustrata che è omaggio diretto al pittore surrealista belga.

Sulle pareti il lavoro dell’illustratore fiammingo Klaas Verplancke, dell’americano D.B. Johnson, dello spagnolo Javier Sáez Castán.

Accanto alle illustrazioni autoriali oltre 200 libri per bambini e ragazzi selezionati nell’editoria internazionale (nucleo sezione speciale BolognaRagazzi Award Arte e ricerca tematica specifica a cura di Giannino Stoppani Cooperativa Culturale).

Insieme alla mostra dedicata a Magritte la Fondazione riapre la picola mostra dedicata a 22 opere del celebre pittore bolognese Alessandro Guardassoni, in via Nosadella 49. Un viaggio nella pitturdell’ottocento insieme alla presenza in mostra di libri per bambini e ragazzi sulla storia dell’arte.

Una doppia possibilità di visita sia in occasione della settimana della fiera del libro, sia su prenotazione per scuole e gruppi

3 aprile- 4 giugno 2017

sede: Fondazione Gualandi a favore dei sordi, via Nosadella 51/a, Bologna inaugurazione: 2 aprile 2017 ore 18.30.

orari apertura: dal 3 all’8 aprile dalle ore 10 alle ore 18 apertura al pubblico.

Dal 10 aprile al 4 giugno apertura su prenotazione per gruppi e classi di ogni ordine e grado.

Prenotazioni: contattare la segreteria della Fondazione al numero 051 6446656.