La Nazionale Rugby Sordi si racconta

Sport e inclusione al centro di un evento speciale organizzato da MPDFonlus in collaborazione con Italia Rugby Sordi.

Dopo il grande successo riscosso dall’incontro con gli autori de Il rumore della vittoria, MPDFonlus torna sul tema dello sport con un evento speciale.

L’11 marzo dalle 19,00 alle 20,15, in occasione del raduno organizzato dall’associazione sportiva Italia Rugby Sordi a Siena, MPDFonlus ospiterà una tavola rotonda sul tema sport e inclusione.

Moderati da Alan Convito, vicepresidente dell’associazione Italia Rugby Sordi Mauro Chilante, allenatore della squadra e docente della LIS presso l’Università di Teramo, Loris Landi, il capitano e Nickolas Rivolta, uno dei giocatori, ripercorreranno la storia di un’associazione, Italia Rugby Sordi, fondata ufficialmente nel 2015 dopo un percorso iniziato nel 2011 per volontà di Loris Landi. L’atleta aveva infatti scoperto che in Europa e in varie parti del Mondo esistevano già Nazionali di Rugby riconosciute dal paese di appartenenza e riservate a giocatori con deficit uditivo e desiderava costituirne una in Italia.

Con caparbietà, impegno e nonostante le difficoltà questo desiderio si è tramutato in realtà e dal 2013 fino al 2015 atleti sordi, alcuni anche alle prime esperienze, si sono uniti alla squadra e insieme alla imposto la propria presenza nella realtà rugbistica italiana, scontrandosi con squadre di udenti già affermate e acquisendo sempre più consensi e popolarità soprattutto nella cultura e nel mondo dei sordi.

Una bella avventura che prosegue e dimostra come lo sport possa essere mezzo efficace per abbattere le barriere.

All’incontro, che si terrà in via Tommaso Pendola, 37 presso MPDFonlus, sarà presente la squadra al completo.

INGRESSO LIBERO

E’ GARANTITO UN SERVIZIO DI INTERPRETARIATO ITA/LIS

Per informazioni: info@mpdfonlus.com / www.mpdfonlus.com

Press: Luisa Carretti – press@mpdfonlus.com

