Disabili, Pif: “In italia migliaia prigionieri, se ti va di culo e sei ricco, c’hai anche l’assistenza, situazione inaccettabile”

In un’ intervista con la Onlus L’Arte nel Cuore ad un mese dallo scontro con Crocetta fa il punto della situazione

“Dopo il mio intervento, la situazione è cambiata all’italiana, nel senso che affrontano l’emergenza ma poi sul quotidiano sono assenti. Di buono c’è che abbiamo sollevato una questione che esiste da sempre ed è sempre stata ignorata. Il problema è che se non si fa qualcosa subito, si abbassa l’attenzione e la situazione peggiora”.

Così Pif, ad un mese esatto dal duro scontro avuto con il presidente della Regione Sicilia Crocetta, torna sul tema dell’assistenza ai disabili nel corso di un’intervista rilasciata ai Black&White, gli inviati della Onlus L’Arte nel Cuore.

Il regista palermitano si domanda come sia possibile che nel bilancio di una Regione tutte le voci abbiano una priorità rispetto all’assistenza ai disabili “Dovrebbe essere una priorità – sottolinea – come lo è pagare la luce, il gas o i medicinali. Dopo viene tutto il resto. Loro è come se avessero tagliato luce e gas ma continuassero comunque a fare le vacanze e questo è inaccettabile.

E spiega che “è una questione culturale. All’estero, se vai in Inghilterra o in Germania, ad esempio, resti sorpreso dalla quantità di disabili che vedi in giro tant’è che ti viene da pensare ‘ammazza che sfiga’! La realtà è che lì hanno la possibilità di uscire mentre in Italia i disabili sono migliaia di persone chiuse nella prigione di casa loro e il nostro compito è liberarli. Bisogna educare, far capire che quando parcheggi sopra ad uno scivolo per disabili stai contribuendo alla sua prigioneʺ.

