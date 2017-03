Croce Verde Torino: esposizione di argenti e cristalli

Dal 16 al 18 marzo a Torino in via dei Mille 42

Le Dame Patronesse della Croce Verde Torino invitano alla mostra mercato di oggetti in argento e cristallo che sarà allestita nei locali di Eventa, in via dei Mille, 42 a Torino da giovedì 16 marzo a sabato 18 marzo, dalle ore 11.30 alle ore 19. Ingresso libero.

Elisa Vallaro, presidente Gruppo Dame Patronesse Croce Verde Torino: «Riflessi d’argento, trasparenze di cristallo è il titolo che abbiamo scelto per la mostra. Si tratta di pezzi in argento dai cucchiaini da caffè, ai vassoi e tutto quanto faceva la gioia delle padrone di casa del secolo scorso e di vasi di cristallo, sempre utili e belli».

«Non mancheranno piccole curiosità e interessanti complementi d’arredo – spiega Luisella Momo, segretaria Gruppo Dame Patronesse Croce Verde Torino – Alcuni oggetti sono esclusivamente dedicati all’esposizione, mentre altri sono cedibili a fronte di un’offerta. Gli eventuali introiti saranno destinati al fondo costituito per l’acquisto di una nuova ambulanza attrezzata».

La Croce Verde Torino, associata Anpas, grazie ai suoi 1.306 volontari e 79 dipendenti effettua oltre 76mila servizi annui. Si tratta di trasporti in emergenza urgenza 118, prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie locali, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni sportive con una percorrenza di circa 1.200.000 chilometri. La Croce Verde dispone di 53 ambulanze, 4 mezzi attrezzati al trasporto disabili e 26 autoveicoli per servizi socio sanitari e di protezione civile.

Grugliasco (To), 3 marzo 2017

