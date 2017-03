In Toscana un progetto promosso e in parte finanziato da MPDFonlus

L’accessibilità per le persone sorde è sempre un tema delicato, soprattutto in un paese come l’Italia in cui la Lingua dei Segni, la Lis, non è ancora stata riconosciuta.

DAL 27 MARZO A SIENA – In tale contesto per la persona sorda segnante diventa importante avere l’occasione di beneficiare di un servizio avendo la possibilità di esprimersi nella propria lingua senza altre intermediazioni.

Per questo e ribadendo il proprio impegno per l’accessibilità, MPDFonlus ha voluto coinvolgere la psicologa sorda e sessuologa Valentina Foa in un progetto, finanziato in parte dalla stessa onlus, che permetterà di usufruire di un servizio di consulenza psicologica in italiano e Lingua dei Segni italiana.

Il servizio si rivolge a persone sorde e udenti di ogni età e a famiglie con persone sorde e udenti e offre l’opportunità a chi ne ha la necessità di avviare un percorso di ricerca interpersonale dal punto di vista emotivo, psicologico, sociale e comunicativo.

In questa prima fase del progetto, le consulenze si svolgeranno una volta al mese presso la sede della onlus in via Tommaso Pendola, 37 a partire dal 27 marzo.

Per prenotare la propria consulenza individuale è possibile contattare Valentina Foa scrivendo a valfoa@gmail.com.

Sul canale youtube di MPDFonlus è disponibile il video in Lis di presentazione del servizio: https://www.youtube.com/watch?v=hwc9Ap3nVFI

