Conferenza stampa del presidente di Rete L’Abuso sul caso Provolo

In data 27 marzo 2017, alle ore 11:00, presso la sede dell’Associazione Sordi “Antonio Provolo” – Onlus, in via Marin Faliero 10/c – 37138 Verona, è programmata una conferenza stampa indetta dalla scrivente, al fine di comunicare agli organi di stampa i recenti sviluppi e le recenti iniziative intraprese dall’Associazione Sordi “Antonio Provolo” – Onlus e dalle vittime di abusi sessuali in Essa riunite inerenti agli episodi di pedofilia clericale perpetrata presso l’Istituto per Sordomuti “Antonio Provolo” di Verona.

A tale conferenza stampa parteciperà anche il presidente di Rete L’Abuso – Onlus, Sig. Francesco Zanardi, il quale Vi comunicherà le iniziative intraprese dalla Sua Associazione riguardanti il cd. “caso Provolo”.

in allegato il comunicato stampa

comunicato conferenza stampa 27 03 2017

Verona, 22 marzo 2017

Associazione Sordi “Antonio Provolo” – Onlus