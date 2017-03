Concorso Nazionale “Tocca a te!”

Concorso per sostenere e promuovere l’editoria tattile e per stimolare la creazione, la produzione e la diffusione di libri tattili illustrati a livello nazionale

La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus, la Fondazione Robert Hollman e l’Istituto Serafico per i sordomuti e ciechi di Assisi sono gli enti promotori della quarta edizione del concorso italiano di editoria tattile illustrata che si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2017 presso l’Istituto Serafico per i sordomuti e ciechi di Assisi.

Una giuria di esperti e una di ragazzi selezioneranno i cinque libri vincitori, che parteciperanno anche al concorso internazionale “Typhlo & Tacus 2017” di Dijon in Francia dal 27 al 29 ottobre 2017. La prima giuria sarà composta da esperti nazionali di disabilità visiva e di letteratura per l’infanzia con persone cieche, ipovedenti e vedenti. Alla giuria degli esperti se ne affiancherà una composta da ragazzi ciechi, ipovedenti e vedenti al di sotto dei 18 anni, coordinati da un educatore dell’infanzia, che sceglieranno il “Miglior libro Giuria giovani” tra quelli presenti in concorso.

La partecipazione al concorso è gratuita e si possono inviare uno o più bozzetti di libro tattile da singoli autori o da opere collettive. I libri presentati possono essere sia creazioni originali sia adattamenti di testi di dominio pubblico che abbiano già ottenuto preventivamente e gratuitamente l’autorizzazione degli editori all’adattamento tattile, alla riproduzione e all’eventuale distribuzione sia in Italia che all’estero, con allegata l’attestazione originale comprovante l’autorizzazione accordata dall’editore. Per quanto riguarda la forma e la dimensione delle opere, non vi sono restrizioni purché risultino solidi e maneggevoli, così da poter essere esplorati senza difficoltà dalla giuria esaminatrice e letti senza difficoltà dai bambini.

Le opere devono essere spedite entro il 31 Maggio 2017 e sarà il Presidente della Giuria a proclamare i libri vincitori dei premi e quelli insigniti delle menzioni speciali, durante la cerimonia di premiazione aperta al pubblico, domenica 18 giugno 2017.

Per ulteriori informazioni, cliccare su:

Concorso Nazionale “Tocca a te!”

Fonte: Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi – Onlus

di Antonello Giovarruscio

https://www.superabile.it