Video porno, un servizio anche per i non vedenti

Video porno, un diritto all’eccitazione che viene garantito a tutti. Anche alle persone affette oggi da un qualche tipo di disabilità. Sia essa motoria o di altro tipo.

a.l.

Per questo il noto portale di video hot Pornhub ha lanciato un servizio dedicato alle persone non vedenti. Da adesso in poi, l’immaginario erotico sarà disponibile anche per chi non può contare sul senso della vista.

Porno: i described videos

La nuova categoria di video si chiama “Described Videos” e include anche una voce esterna che descrive quanto avviene. Un po’ come funziona per i sottotitoli per non udenti nella normale TV, ma questa volta il contenuto si differenzia parecchio.

“L’audio originale rimane intatto, ma farà solo da sottofondo alle parole di chi descrive la scena”, ha dichiarato il sito in una nota di presentazione il nuovo servizio.

Video porno per non vedenti. Come funziona il servizio

Al momento la categoria è stata applicata a 50 video. I video diversamente pornografici sono doppiati da doppiatori professionisti che con le loro voci hanno il compito di dare al video diverse sfumature di senso.

Pornhub segna con questa iniziativa l’intento di allargare il concetto di porno e di mercato a tutti i suoi possibili utenti. Senza fare differenze. E si aggiudica così il primato di un bell’esempio di servizio a portata di tutti.

