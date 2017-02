Turkish Airlines rivoluziona il sistema di intrattenimento

Turkish Airlines potenzia il suo sistema di intrattenimento in volo con un’interfaccia migliorata e completamente ridisegnata. La riprogettazione è basata su un studio condotto dai laboratori professionali del vettore, che hanno studiato i sistemi di fruibilità e user experience per massimizzare la facilità d’uso della piattaforma.

I nuovi servizi includono il filtro di ricerca per categoria cinematografica o le rassegne di programmi televisivi e film dal famoso database IMDb (Internet Movie Database). Il sistema offre anche una nuova funzione di ricerca che permette ai passeggeri di accedere al contenuto più facilmente, cercando tra tutti i film, programmi TV, musica e giochi.

La selezione Turkish Airlines di “Film Accessibili”, che sono doppiati o sottotitolati con descrizioni speciali per passeggeri non udenti o non vedenti, ha raggiunto un numero totale di 11 titoli.

La mappa 3D, inoltre, fornisce dati più interattivi e informativi, così come informazioni riguardanti il volo, tra cui le visuali della cabina di pilotaggio e dei finestrini di entrambi i lati, immagini virtuali con animazioni 3D realistiche e la descrizione di distanza mancante, altitudine e caratteristiche geografiche.

La funzione “Non disturbare” permette ai passeggeri di specificare al personale di cabina se preferiscono non essere disturbati durante l’intera durata del volo o se vogliono essere svegliati per il servizio di ristorazione. Inoltre, i passeggeri della business class avranno a disposizione un telefono aggiuntivo e potranno seguire le informazioni sullo status del volo dallo schermo del telefono mentre stanno guardando un film sul proprio schermo personale.

Al fine di migliorare il comfort e la soddisfazione dei passeggeri, Turkish Airlines ha iniziato ad inserire il servizio eXPhone sugli aerei B777 TC-LJJ, facendo test in volo a partire dal mese corrente. Questo servizio permetterà ai passeggeri di accedere ad internet in maniera sicura, leggere e rispondere alle email e ai messaggi, o aggiornare i profili social dai loro device mobili.

http://www.lagenziadiviaggi.it