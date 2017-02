Spettacolo Teatrale “Terrone e Polentona” e inaugurazione nuovi locali

Sabato 18 marzo dalle ore 15.30 ci sarà l‘ inaugurazione dei nuovi locali della nostra Associazione di largo Pio Fedi 5, Roma presso l’Incubatore di impresa Incipit Corviale.

Con l’occasione si aprirà il tesseramento 2017 . Ricordiamo che l’accesso ai nostri servizi (ripetizioni, tutor, interpretariato, gite culturali, musei, viaggi) è riservato ad uso esclusivo ai nostri tesserati. In qualità di socio si ha uno sconto ai nostri seminari, spettacoli e work-shop.

La tessera ha un costo di €30,00 all’anno(€25,00 per il rinnovo) ed è gratuita fino a 18 anni di età. Chi vuole tesserarsi può farlo direttamente il 18 marzo presso i nostri locali dalle ore 15.00 alle ore 17.00 circa o nel giorno di apertura al pubblico che è il govedì dalle ore 17.30 alle 20.00 .

La giornata sarà allietata dallo spettacolo teatrale comico “Terrone e Polentona” di Maurizio Anselmo e Diana Vantini che si terrà dalle ore 18.00 presso la Saletta delle feste della Parrocchia San Paolo della Croce (proprio di fronte alla sede dell’associazione) in Via di Poggio Verde 319.

https://youtu.be/1rzGuvBGS2E

Si può versare la quota su postpay evolution come da scheda allegata o direttamente in sede i giovedì di apertura al pubblico.

Per chi vuole terminare la serata in compagnia, può prenotarsi per mangiare la pizza a €15,00 al Ristorante Pizzeria “Da Ennio” , in Via della Casetta Mattei (come da locandina allegata).

Per prenotazioni ed info inviare mail a lorecchiodidionisio@hotmail.it

