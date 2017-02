Mobile banking sempre di più alla portata di tutti

La nuova app di UniCredit, disponibile per smartphone iOS, contiene la funzione VoiceOver, consentendo così il suo utilizzo anche a utenti non vedenti o ipovedenti.

di Deborah

VoiceOver permette di operare su un dispositivo iPhone utilizzandolo anche se si è impossibilitati a vedere il display, offrendo una descrizione vocale di tutto ciò che appare sullo schermo e di ciò che si trova a contatto con il dito.

L’implementazione dell’app UniCredit, che dal primo lancio nel 2010 ha registrato oltre 2,5 milioni di download con in media 330.000 accessi giornalieri, è stata possibile grazie alla collaborazione di dipendenti non vedenti e ipovedenti della banca e si inserisce in un più ampio programma che ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi bancari, anche per i clienti con disabilità.

Tra gli altri progetti, la possibilità per i clienti sordi di richiedere su appuntamento consulenza nelle agenzie UniCredit con il supporto di interpreti della lingua italiana dei segni collegati in remoto, o l’erogazione di corsi di educazione bancaria e finanziaria specificamente pensati per utenti con disabilità visiva o uditiva. Inoltre sono attivi 2000 Bancomat con sintesi vocale e che dal 2017 chi visiterà le torri di Garibaldi potrà farlo in autonomia utilizzando il QR code su speciali mappe tattilo-visive.

