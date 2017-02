“Lingua dei segni”, al “Bottazzi” di Casarano i corsi

Tre i livelli previsti (da 80, 120 e 300 ore) durante i quali si studierà la lingua dei segni italiana nella sintassi, nel lessico e nella grammatica, oltre alle metodologie operative per i sordi

Scade il prossimo 7 febbraio il termine ultimo per le adesioni al corso di formazione per “Assistente alla comunicazione L.I.S.” organizzato presso l’Istituto ‘istruzione superiore “Bottazzi” di Casarano. Il corso, patrocinato dalla Provincia di Lecce, è organizzato dall’associazione “Amici insieme” in collaborazione con l’Iis “Bottazzi” e l’associazione Nazionale sociologi.

Obiettivo delle lezioni, in programma tutti i martedì dalle 16 alle 20, quello di “formare la figura professionale prevista dalla legge 104/2 il cui ruolo è quello di facilitare la comunicazione tra la persona non udente, i docenti e i compagni di classe, cooperando affianco di due altri docenti: l’insegnante curricolare e di sostegno”.

Tre i livelli previsti (da 80, 120 e 300 ore) durante i quali si studierà la lingua dei segni italiana nella sintassi, nel lessico e nella grammatica, oltre alle metodologie operative per i sordi.

