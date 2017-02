Le Suore Figlie di San Camillo a 125 anni dalla loro fondazione nelle Case di Riposo

Le Reverende Suore Figlie di San Camillo compiono 125 anni dalla loro Fondazione .

Questo importante avvenimento ha avuto una Celebrazione Eucaristica presieduta dal cardinale João Braz De Aviz, prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata, presso la Casa Generalizia di Grottaferrata, in provincia di Roma .

Il Servizio, anzi la Missione, delle Suore Figlie di San Camillo de Lellis, secondo le Regole dello stesso Santo, sono quelle di fornire ogni possibile assistenza ai poveri, agli ammalati, agli infermi, a tutto il mondo della sofferenza, della disabilità, del dolore senza scopo di lucro .

Ed apro una “finestra personale” nel confidare che per questo ci affidiamo ed abitiamo per sempre con mia moglie presso le RR Suore Figlie di San Camillo in una Casa di Riposo “ Villa Serena “ ubicata in Sant’Alfio (CT), dove le Suore Infermiere Patentate dedicano alla loro missione con molta dedizione aiutate da 26 persone di servizio con da 40 a 50 persone ricoverate, in un territorio di povertà infinita, sotto la ottima direzione della Superiora Sr. Sofia Suora Indiana.

“Pregare perché il Signore mandi Preti e Suore liberi da idolatria, vanità, potere e denaro” ancora “Pregare Dio per le vocazioni, perché mandi Preti e Suore con il cuore soltanto per Lui, liberi dall’idolatria della vanità, del potere e del denaro”: è l’esortazione data da Papa Francesco il 3 marzo durante la Messa a Santa Marta ed ancora “La vecchiaia è la sede della sapienza ” ( Papa Francesco 15 marzo 2013 Udienza ai Cardinali), ed ancora “Tutti, però, hanno il diritto ad essere trattati con lo stesso atteggiamento di accoglienza e di equità, perché ognuno è portatore di dignità umana” ( Papa Francesco31.12.2013 in Vaticano ).

E’ un concetto quello delle persone anziane ed ammalate molto caro a Papa Francesco, il quale con coraggio e forza ha definito che nella “cultura dello scarto”, le “ persone anziane subiscono non l’indebolimento dell’organismo e la disabilità che può conseguire, ma l’abbandono, l’esclusione, la privazione di amore” ( 20 febbraio 2014 Messaggio alla Pontificia Accademia per la Vita).

L’allungamento della vita è una conseguenza del miglioramento delle condizioni socio-sanitarie e dello sviluppo di tecniche diagnostiche e terapeutiche, quindi è comprensibile la crescente n/s richiesta di strutture residenziali ovvero Case di Riposo, dove dare risposte funzionali e qualificate alle necessità della popolazione anziana, anche aggiungendo le qualità delle RSA, cioè delle Residenze Sanitarie Assistite .

Quindi necessità di “strutture” che rispondono alle urgenze del territorio, dotate di servizi al cittadino ed alle famiglie da parte delle Istituzioni, dimentiche che esiste una legittima Legislazione Sociale contemplata dalla n/s Costituzione, costituita da quel complesso di norme che tutelano tutti i cittadini, compreso un posto di residenza agli anziani, non dimenticando l’apporto dei “ Preti e delle Suore che operano nelle Case di Riposo” ( Papa Francesco 18 ottobre 2013 Vaticano Chiesa Santa Marta ).

Garantire alle persone anziane una vita serena e piena di relazione con gli altri attenta alle necessità ed esigenze della persona non solo nel corpo, ma anche nella mente, nelle emozioni e nello spirito è quanto è nel Servizio delle Suore Figlie di San Camillo .

Anche oggi”, continua Papa Francesco” ci sono tanti giovani che hanno la vocazione, ma a volte c’è qualcosa “che li ferma”: ed allora fa propria una invocazione “ Signore mandaci, mandaci Suore, Preti, difendili dall’idolatria dalla vanità, dalla superbia, dal potere”.

Ricordo l’Italia che ha avuto un grande merito per il passato e cioè quello di aver inviato schiere di Missionari che hanno “impiantato” in maniera fedele il proprio carisma un po’ in tutto il mondo portando la Fede e la Parola di Gesù, così oggi le Suore provenienti da Nazioni anche lontane dalla n/s Italia .

Noi ragazzi, tra i quali il sottoscritto, abbiamo cercato nel Signore, veicolati da buoni Sacerdoti, il significato del Vangelo in quei tempi di guerra 1940/’45 tempestosi, carichi di odio, di insidie, di pericoli, ma la devozione alla Madonna della Misericordia ( Genova Parrocchia di Santa Fede) ci ha concesso quell’aiuto e ci ha indicato la strada da percorrere, quella strada che ci ha portato a risolvere situazioni assai gravose .

Oggi il contesto sociale è diverso e pieno di difficoltà e le vocazioni sono un po’ aride, ma ci auguriamo che i giovani Sacerdoti trovino sempre quella “strada” ed abbiano la stessa vocazione e missione di quei Missionari, che le RR Suore Figlie di San Camillo conservino ed attingano sempre alla ricchezza della Parola di Dio e di “infiammare” di amore pastorale la Loro opera missionaria, allontanando quel imborghesimento di cui fa riferimento, giustamente, Papa Francesco.

E con le parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza ”

