“Guai ai pastori che pascolano se stessi e non il gregge“!

Queste sono le parole, riflessioni, insegnamenti molto significativi ed attuali che Papa Francesco ha rivolto ai Seminaristi del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni e non essere “funzionari di una Azienda, ma Pastori ad immagine di Gesù”, ha continuato ed indicato “ nella preghiera, studio, fraternità e vita apostolica” definiti i quattro pilastri della “formazione”.

Un rinnovato severo richiamo a quei Pastori che “pascolano se stessi e non il gregge” sono ancora il monito senza riserve che Papa Francesco potrebbe ri-pronunciare, oggi febbraio 2017, innanzi ad episodi che si verificano non quasi giornalmente ( grazie a Dio !), ma “spazzatura” che pervade .

Il Papa ha sottolineato così l’importanza di “meditare ogni giorno il Vangelo, per trasmetterlo con la vita e la predicazione”.

Il significato di fondo di questa Esortazione Papale verso il mondo Sacerdotale “ significa cibarsi con Fede e con amore dell’Eucaristia, per nutrire di essa il popolo cristiano”, “significa essere uomini di preghiera, per diventare voce di Cristo che loda il Padre e intercede continuamente per i fratelli”.

Se voi, continua Papa Francesco “non siete disposti a seguire questa strada, con questi atteggiamenti e queste esperienze è meglio che abbiate il coraggio di cercare un’altra strada”: sono parole molto dure, ma piene di saggezza che dimostrano come la Fede deve primeggiare ovunque e comunque . In effetti vi sono tantissimi modi di testimoniare ed insegnare la Fede al “popolo di Dio”, che oggi resta titubante, esterrefatto, incredulo a quanto avviene in alcuni uomini della Chiesa Cattolica !

Quello che il Santo Padre Francesco ha detto a quei Seminaristi sono parole, anche dure, ripeto, ma piene di un significato molto espressivo, coraggioso, tempestivo, attuale, che evidenziano uno dei tanti malesseri, specialmente odierni, che investono ed avviliscono quanti sono all’interno e fuori della Chiesa Cattolica, ma che richiamano la protezione della Vergine Maria su tutto e su tutti.

Una esortazione agli uomini della Chiesa perché siano poveri, umili, dediti al servizio del popolo, e non cristiani da salotto che il Golgota preferiscono guardarlo da lontano, spronandoli ad aprire le porte ed il cuore verso chi è sempre più ai margini della vita, come i disabili che nella Fede pensano “ La speranza cristiana non esclude, né emargina nessuno “[ come pensiamo] ( Papa Francesco All’Udienza Generale nell’Aula Paolo VI° mercoledì 15 febbraio 2017 ai pellegrini provenienti da tutto il mondo ).

Che il Signore ci aiuti e la Madonna della Misericordia ci assista !

E con le parole del Santo Giovanni Paolo II° : “ Andiamo avanti con speranza ”

Previte

