Buon Compleanno Carosello! 60 candeline per un mito

Compie sessant'anni oggi, ma sembra che sia andato in onda fino a ieri. È il Carosello, ovvero l'antesignano dei moderni spot di oggi, che ha scandito le serate di adulti e bambini dal 3 febbraio 1957 sino al 1977.

Carmencita, Calimero, l’Omino coi Baffi, Jo Condor e Susanna Tutta Panna e tanti altri intramontabili personaggi divenuti oggi iconici erano attesi e goduti dalle famiglie italiane riunite in casa, perlomeno quelle che possedevano un televisore, o al bar con gli amici alle 20.50 su l’allora unica rete televisiva in Italia, Programma Nazionale e in seguito Rai 1.