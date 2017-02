Siamo lieti di apprendere – comunicato stampa AGCOM 30 gennaio 2017 – che si è concluso il procedimento avviato nei mesi scorsi, finalizzato ad aggiornare finalmente le agevolazioni oggi vigenti, approvate nel lontano 2007, per le persone con disabilità in materia di accesso a internet da rete fissa e telefonia mobile.

Un tema che l’ENS ha seguito da tempo partecipando a incontri e audizioni, sempre evidenziando come le agevolazioni fossero obsolete considerata la velocità con cui si evolvono i dispositivi e le tecnologie di connessione in rete. Rendere disponibili 50 SMS al giorno per la telefonia mobile non teneva conto delle specifiche esigenze di comunicazione delle persone sorde, che oggi utilizzano prevalentemente la rete dati per la videocomunicazione e messaggistica istantanea.

L’Autorità va ora nella giusta direzione ma l’ENS continua a vigilare affinché i provvedimenti non solo siano sempre realmente rispondenti al diritto alla comunicazione delle persone sorde ma vengano aggiornati con cadenza almeno biennale, per stare al passo con l’evolversi continuo della tecnologia.

Roma – 31/01/2017

Comunicato Stampa – 31 gennaio 2017