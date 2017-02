Il 5 marzo Carnevale San Mauriziese con la pubblica assistenza Cusio Sud Ovest

I Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest di San Maurizio d’Opaglio invitano a partecipare, domenica 5 marzo, al Carnevale Sanmauriziese, manifestazione benefica con sottoscrizione a premi. L’organizzazione da parte della Pubblica Assistenza dell’annuale appuntamento con il Carnevale Sanmauriziese è fonte non solo di divertimento, ma è anche un’opportunità per l’Anpas Cusio Sud Ovest di far conoscere alla cittadinanza le diverse attività dell’associazione e i servizi svolti a favore della comunità.

La sfilata dei carri allegorici e delle macchiette è prevista con partenza alle ore 14.20 da via Marconi. Il percorso si snoderà passando da via Roma con arrivo, previsto alle 15.30, in piazza I Maggio dove si trova la sede della Pubblica Assistenza Cusio Sud Ovest. A seguire si terrà la tradizionale distribuzione di polenta e salamini.

Il Carnevale Sanmauriziese fornirà inoltre l’occasione per una sottoscrizione a premi a sostegno delle attività della Pubblica Assistenza di San Maurizio d’Opaglio, l’estrazione dei biglietti vincenti avverrà alle 16.45.

Nell’ultimo anno la Pubblica Assistenza Anpas di San Maurizio d’Opaglio, grazie all’impegno di 235 volontari di 8 dipendenti, ha effettuato oltre 10.200 servizi divisi fra prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie locali, servizi d’istituto, servizi di emergenza 118 con una percorrenza di circa 450mila chilometri.

La Pubblica Assistenza Cusio Sud Ovest di San Maurizio d’Opaglio è anche molto attiva nel sociale. L’Associazione Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest ha infatti una sezione teatrale, la “Compagnia della Malgascia” e una squadra di pallavolo femminile grazie alle quali organizza attività ricreative e sportive a scopo solidale e di beneficienza. I Volontari del Soccorso si occupano anche di banco alimentare, di teleassistenza, di formazione sanitaria nelle scuole e alla popolazione e di diffusione delle culture di prevenzione e di protezione civile.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 79 associazioni di volontariato con 8 sezioni distaccate, 9.272 volontari (di cui 3.269 donne), 5.759 soci sostenitori, 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 440mila servizi con una percorrenza complessiva di oltre 14 milioni di chilometri utilizzando 394 autoambulanze, 157 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 7 unità cinofile. Anpas Piemonte è Agenzia Formativa ed Ente accreditato dalla Regione Piemonte per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero.

Grugliasco (To), 22 febbraio 2017

Luciana SALATO

Ufficio Stampa Anpas – Comitato Regionale Piemonte

email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it

Sito web: www.anpas.piemonte.it