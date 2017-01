Un’autrice sorda che ha scritto e pubblicato il libro per gli studenti universitari

Marinela Haxhiraj si è laureata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna discutendo una tesi in Storia della critica d’arte dal titolo I Ligozzi e Aldrovandi e successivamente una tesi magistrale in Museologia e Collezionismo cui è stato conferito il primo premio “Antonio e Luigi Goi” nel 2011.

Il suo libro “Ulisse Aldrovandi il museografo” che è stato edito da Bononia University Press (dicembre 2016), ora è in vendita presso la libreria del Mambo, in via Don Minzoni 14, a Bologna. E’ ordinabile anche online.

Non solo per gli studenti universitari, ma anche per gli appassionati di arte, critica e collezionismo

Marinela Haxhiraj