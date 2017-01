Riscaldamento scuole: criticità nel 6% degli impianti. Ancora qualche problema strutturale

Su un totale di 1.124 impianti termici nelle scuole di competenza di Roma Capitale si sono verificati in tutto 62 malfunzionamenti o mancati avvii, pari a circa il 6% del totale degli impianti a servizio degli edifici scolastici.

Su circa 20 di questi si è già intervenuti nella giornata di domenica 8 gennaio 2017. I restanti malfunzionamenti si sono verificati nella mattinata del 9 gennaio e sono stati tutti risolti ad eccezione di 7 situazioni più problematiche. È quanto rende noto il Campidoglio sulla base dei dati rilevati dal Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Simu).

Per i 7 malfunzionamenti non ancora risolti gli interventi sono attualmente in corso: 5 riguardano perdite idriche all’interno degli edifici (via Marzabotto, largo Dino Buzzati, via Libero Leonardi, via Gesù e Maria, viale Adriatico 140); uno riguarda una centrale termica allagata (via dell’Idroscalo), uno l’inadeguatezza dell’alimentazione elettrica (problemi Acea in via Benedetto Croce).





Gli impianti degli edifici scolastici di via Concesio e via Mengotti, per i quali nella giornata del 9 gennaio era stata lamentata un’accensione di poche ore, oggi risultano attivati secondo il normale orario (dalle ore 5.00 alle ore 16.00). Un percentuale di impianti inferiore al 10%, per vetustà o ragioni varie, non è stata attivabile da remoto alle 5 del mattino; ma l’inconveniente dovrebbe non ripresentarsi nelle giornate future o eventualmente ripresentarsi in percentuale inferiore.

10 GEN 2017 – RED