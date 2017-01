L’INPS ha avviato lo sportello voce in provincia di Cuneo

Avviato anche in provincia di Cuneo lo Sportello Voce, servizio dedicato all’utenza sorda che abbia necessità di ricevere una consulenza previdenziale o la necessità di ricevere informazioni e chiarimenti su pratiche INPS.

Il servizio sarà dedicato esclusivamente a questa categoria di utenti e sarà gestito prevalentemente da dipendenti sordi, adeguatamente formati e addestrati, che si interfacceranno con l’Utenza attraverso l’uso della Lingua Dei Segni Italiana (LIS).

In Italia attualmente ci sono circa 42.700 utenti Inps con disabilità uditive che comunicano utilizzando prevalentemente la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e il Linguaggio Labiale. Per questo l’INPS nel 2014 ha voluto mettersi alla prova con questo servizio.

Lo Sportello Voce per Sordi, attualmente attivo in altre Regioni in circa 32 Sedi Inps, è un segnale forte di sensibilità sociale e di sostegno che l’Istituto attua a favore di questa categoria sociale, particolarmente svantaggiate dal punto di vista della comunicazione. “L’attivazione dello Sportello Voce – dichiara il Direttore Area Metropolitana di Torino, Vincenzo Ciriaco – nasce dall’idea di offrire ad un’utenza particolarmente debole, ma che ha sovente necessità di dialogare con l’Istituto, un servizio appositamente “pensato” per loro. Confidiamo che vengano colte le sue potenzialità e che l’utilizzo si diffonda rapidamente”.