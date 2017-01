Il 17 febbraio presso MPDFonlus un evento speciale e su prenotazione: la proiezione del documentario dedicato agli sportivi azzurri sordi alla presenza dei due registi e co-autori

SIENA – La sordità non è un limite e Ilaria Galbusera e Antonino Guizzardi lo hanno dimostrato. Sordi entrambi e amici da sempre, saranno protagonisti di un Venerdì del Pendola speciale, quello del 17 febbraio, durante il quale sarà proiettato Il rumore della vittoria, il documentario di cui sono registi e co-autori e vincitore di due premi all’ultima edizione del Matera Sport Film Festival.

Nel loro lavoro hanno voluto raccontare il successo di sei giovani ragazzi, campioni nello sport ma soprattutto nella vita, segnata spesso da pregiudizi e stereotipi legati alla loro disabilità.

Alice, Anna, Claudio, Loris, Mauro e Pasquale, atleti azzurri tutti sordi, sono i protagonisti di un viaggio attraverso l’Italia, durato due anni, che racconta il loro percorso umano e sportivo: i sogni, le difficoltà, i sacrifici, ma anche le barriere che lo sport e la possibilità di indossare la maglia azzurra ha permesso loro di superare.

Un evento speciale, gratuito e su prenotazione quello del 17 febbraio dalle 15,30 alle 17,30 presso MPDFonlus in via Tommaso Pendola, 37 a Siena al quale si potrà partecipare comunicando la propria presenza via email a info@mpdfonlus.com.

I Venerdì del Pendola è un cartellone di appuntamenti organizzato da MPDFonlus su lingua e cultura sorda, interpretariato e educazione con il patrocinio di Comune di Siena, Provincia di Siena, Asp Città di Siena, Ens Sede Provinciale Siena.

Tutti gli incontri sono resi accessibili grazie ad un servizio di interpretariato Ita/Lis

Per informazioni: www.mpdfonlus.com – info@mpdfonlus.com

Scarica il comunicato stampa MPDF Onlus in formato DOC:

CS Venerdì del Pendola Il rumore della vittoria

Ilaria Galbusera e Antonino Guzzardi

Email: ilrumoredellavittoria@gmail.com Pagina FB: www.facebook.com/ilrumoredellavittoria/ Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rQuo8fTqTkY