Giovanni Improta, “Vincere sul ring nel silenzio”: la storia di un campione sordomuto

In questi primi mesi del 2017, è prevista l’uscita del libro “Vincere sul ring nel silenzio”, tratto da una storia vera.

Il personaggio centrale è il kick-boxer Giovanni Improta, sordomuto dalla nascita, unico nella storia a conquistare tre titoli mondiali combattendo contro atleti udenti (normodotati), messi spesso al tappeto con K.O.

Il racconto viene incentrato sulla vita del combattente teverolese, dalla sua nascita alla chiusura della sua carriera agonistica, passando per la scoperta della sua sordità, i primi combattimenti e la sua vita privata. Il testo diventa un messaggio lanciato a chi in questo mondo vuole far apparire chi ha un handicap come un diverso.

Giovanni Improta è il giusto esempio. è salito sulla cima del mondo grazie al sostegno della famiglia, degli amici e del padre, Maestro Antonio Improta, che lo ha allenato giorno dopo giorno, facendolo diventare un uomo vincente nello sport.

Quando Giovanni saliva sul ring, non sentiva l’inno nazionale, non sentiva lo stop dell’arbitro, non sentiva i consigli dal maestro all’angolo, non sentiva gli applausi, le incitazioni dei suoi tantissimi tifosi, ma alla fine vinceva, battendo i suoi avversari insieme al suo primo grande tifoso: il silenzio.

