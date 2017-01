‘Figli di un Dio minore’ al Teatro Erba

Arriva al Teatro Erba di Torino, dal 31 gennaio al 4 febbraio, la commedia ‘Figli di un Dio minore’ di Mark Medoff, regia di Marco Mattolini, con Giorgio Lupano e Rita Mazza, prodotto da a.ArtistiAssociati e Oti, con la collaborazione dell’Istituto Statale per Sordi di Roma. Il ‘tema di Sara’ è composto e interpretato da Giorgia.

Un testo delicato, che racconta le difficoltà della vita dei sordi, ma anche una storia d’amore, quella, contrastata tra tutti, tra il logopedista Leeds e Sarah, una giovane donna, bella, intelligente e sorda dalla nascita. Vicenda immortalata nell’omonimo film del 1986 con William Hurt e Marlee Matlin che per quella parte vinse l’Oscar e il Golden Globe mentre il film ebbe 5 Nomination all’ Oscar.

Il testo teatrale del 1978 é andato in scena negli Usa nel 1980, quando venne rappresentato, in inglese, anche in Italia, al Festival di Spoleto. Questo ultimo allestimento è il frutto di un lungo lavoro sul mondo dei sordi e sulla comunicazione al di là delle differenze

http://www.ansa.it/