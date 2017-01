Amicizie speciali: un bimbo che comunica solo con la lingua dei segni incontra un cane sordo

Connor Guillet ha sei anni e comunica con il linguaggio dei segni a causa di una malattia genetica. Per lui non è sempre facile comunicare con il mondo che lo circonda. A dicembre però nella sua vita è entrata Ellie, una cagnolina sorda, un animale particolarmente sensibile e attento ai comportamenti delle persone che ha di fronte.

fulvio cerutti

Ora i due giocano insieme al tiro alla fune, vanno al parco giochi insieme e saltano sul trampolino insieme. Ora i genitori di Connor stanno portando avanti l’adozione. «E’ come se fosse una persona umana. Connor comunica soprattutto con il linguaggio dei segni e lei gli risponde, o, per lo meno, lo capisce. Per tutti noi è il sole in una giornata piovosa».