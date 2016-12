Vodafone, bando da 1,6 mln per avvicinare disabili allo sport

Al via ‘Call for ideas’, candidature aperte fino al 31 gennaio

MILANO – Un bando da 1,6 milioni di euro a sostegno delle migliori idee e dei migliori progetti volti a incoraggiare la diffusione della pratica sportiva tra i disabili. E’ la ‘Call for ideas’ lanciata dalla Fondazione Vodafone Italia che chiama a raccolta tutte le associazioni, gli enti e le organizzazioni non profit italiane impegnate nella promozione dello sport.

Si possono presentare online le candidature fino al 31 gennaio su questo sito, compilando il modulo online e allegando la documentazione richiesta sul progetto.

Il contributo complessivo di 1,6 milioni di euro verrà erogato e distribuito a seconda della tipologia di progetto presentato.

I progetti candidati saranno valutati ed esaminati da un comitato di valutazione con competenze ed esperienza specifica nei settori di riferimento, che terrà conto dell’impatto sociale, inteso come numero di persone coinvolte ed impattate dall’idea progettuale, dell’esperienza in ambito sportivo e, in particolare, di inclusione sportiva, della fattibilità tecnica e sostenibilità economica, della replicabilità, originalità e innovazione del progetto.

