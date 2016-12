Un nuovo Direttivo per il Centro servizi volontariato Vol.To

Eletto il nuovo Consiglio direttivo e i e i membri del Collegio dei revisori dei conti del Centro servizi per il volontariato Vol.To.

Il neo costituito Direttivo, nella sua prima riunione del 30 novembre, ha eletto il presidente Silvio Magliano, Associazione BiEVol; il vicepresidente vicario Luciano Dematteis della Croce Bianca Orbassano e il tesoriere Vincenzo Favale di ANPAS Piemonte.

Luciano Dematteis, Croce Bianca Orbassano, già vicepresidente vicario del Centro Servizi Vol.To, eletto nel nuovo Consiglio Direttivo: «Proseguiamo insieme un percorso iniziato con la fusione dei due Centri Servizio precedentemente presenti sul territorio, VSSP e Idea Solidale. L’Assemblea, che ringrazio per la fiducia, ha inteso dare un segno di continuità in questo momento particolarmente delicato di applicazione della legge 106 del 2016 di riforma del Terzo settore. Abbiamo agito in questi anni con responsabilità, coniugando le istanze delle Associazioni al contesto di crisi economica. Continueremo su questa strada con dedizione e passione».

I membri del nuovo consiglio direttivo Vol.To sono:

Silvio Magliano, Associazione BiEVol; Luciano Dematteis, Croce Bianca Orbassano; Marco Bani, Associazione Contact; Stefano Lergo, Squadra Volontari AIB Vaie; Salvatore Collarino, Banco Alimentare del Piemonte; Roberto Parolisi, Banco di Solidarietà Sampe; Gian Carlo Arduino, Croce verde Torino; Dario Luca Maria Ghiringhelli, GVV Nuova Aurora; Felice Accornero, AVO Torino; Vincenzo Favale ANPAS Piemonte; Gabriele Brunetti, Ge.Se.Fi.; Valter Boero, Movimento per la Vita Torino; sono i nuovi Consiglieri a cui si aggiungerà un membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato, l’organo di controllo che vigilia sull’attività dei Centri di Servizio. Nel Collegio dei Revisori: Emanuela Glerean (Associazione People) e Andrea Toffoletto (Contact) e la nomina del Co.Ge.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 79 associazioni di volontariato con 8 sezioni distaccate, 9.272 volontari (di cui 3.269 donne), 5.759 soci sostenitori, 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 440mila servizi con una percorrenza complessiva di oltre 14 milioni di chilometri utilizzando 394 autoambulanze, 157 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 7 unità cinofile.

Grugliasco (To), 6 dicembre 2016

