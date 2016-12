A tu per tu con Deborah Donadio

Ritornano i Venerdì del Pendola, cartellone di appuntamenti su lingua e cultura sorda organizzati da MPDFonlus

Venerdì 16 dicembre dalle 15,30 alle 17,30 alla MPDFonlus in Via Tommaso Pendola 37 si svolgerà un Venerdì del Pendola importante. Sarà, infatti ospite relatrice Deborah Donadio, giovane e poliedrica artista, impegnata di recente nel cast dello spettacolo teatrale Figli di un Dio Minore di Mark Medoff per la regia di Marco Mattolini.

La Donadio, durante il suo incontro, parlerà della suo percorso come attrice e come organizzatrice di CineDeaf, primo festival dedicato al cinema sordo, ma anche come Coach Lis per Valeria Golino e Chef Rubio, spiegando le specifiche e le prospettive di un ruolo nuovo e diverso rispetto a quella del docente di Lingua dei Segni. Un percorso intenso e stimolante che ha superato le barriere comunicative, per dare forma a nuovi sbocchi professionali in cui la Lingua dei Segni diventa protagonista.

L’incontro, gratuito e reso accessibile grazie ad un servizio di interpretariato, si svolgerà presso la sede di MPDFonlus in Via Tommaso Pendola, 37.

I Venerdì del Pendola è un cartellone organizzato da MPDFonlus con il patrocinio di Comune di Siena, Provincia di Siena, Asp Città di Siena, Ens Sede Provinciale Siena. La data del 16 dicembre è inserita all’interno del calendario “Tutto il Natale di Siena

Il prossimo appuntamento, fissato per il 20 gennaio, vedrà protagonista la Cooperativa il Treno con Susanna Ricci Bitti e Alessio Di Renzo. La cooperativa, con sede a Roma, da anni svolge attività a favore dell’inclusione dei bimbi sordi e udenti in un’ottica bilingue italiano e Lingua dei Segni italiana.

Per informazioni: www.mpdfonlus.com – info@mpdfonlus.com

Nota biografica relatrice

Deborah Donadio

Deborah Donadio è una ragazza sorda lucana di 23 anni, vive e lavora a Roma. E’ una delle organizzatrici del Cinedeaf – Festival Internazionale del Cinema Sordo. Negli ultimi anni ha lavorato con personaggi noti come Valeria Golino e Chef Rubio e con la collaborazione dell’Istituto Statale di per Sordi di Roma è attrice nella produzione teatrale di Figli di un Dio Minore, ora in tournée nazionale.

