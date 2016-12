Il Treno Onlus – Presentazione del libro ‘Alice nel Paese delle Mani’

Cari amici, Dopo i fumetti Jean Il Sordo e La figlia di Jean, siamo felici di annunciarvi la nostra terza novità di quest’anno: Alice nel Paese delle Mani, disegni di Laura Lonati, colori di Aldo Di Domenico e attività didattiche di Alessandra Marras e Aldo Di Domenico.

Una storia per immagini, una storia per gli occhi e per tutti i cuori che vorranno lasciarsi conquistare, con due giochi da costruire per grandi e piccini.

Potete già ordinarlo a segreteria@iltreno33.it o sul nostro sito www.iltreno33.it. Il 20 dicembre alle ore 16:30, presso la biblioteca dell’Istituto di via Nomentana 54, faremo la prima presentazione del libro insieme agli autori e in contemporanea i bambini dai 4 anni in su potranno divertirsi in un laboratorio creativo. A breve inoltreremo il programma definitivo.

