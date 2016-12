Quale Legge Elettorale per le possibili elezioni politiche?

Sarebbe opportuno una nuova Legge Elettorale con solo due Partiti o Fazioni Politiche che garantiscano stabilità e governabilità !

Basta con i Centri di Potere e le 28 Espressioni Politiche !

Dopo le dimissioni del Governo, se si vogliono elezioni politiche anticipate e risolvere questa drammatica ed inusitata situazione, le forze politiche dovranno affrontare e risolvere questo inghippo con una nuova Legge Elettorale

Al momento sussistono due sistemi : uno per la Camera dei Deputati l’Italicum, che prevede un sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 3% e cento Collegi Plurinominali e Capolista bloccati, un premio di maggioranza di 340 seggi per la Lista che ha superato il 40% ed in questa maniera i due Partiti più votati andranno al ballottaggio

Altra legge per il Senato della Repubblica cosi detta Consultellum, vale a dire un proporzionale puro con voto di preferenza dovuto da un intervento della Corte Costituzionale in occasione della Legge detta Calderoli

Bisogna, però, tenere conto di un fattore in quanto il 24 gennaio la Consulta si dovrebbe esprimere su alcuni aspetti dell’Italicum.

E qui si prospetta un altro fattore in Parlamento : si potrebbe andare a votare in queste condizioni ?

La politica è chiacchierio continuo e vano e quale legge elettorale si farà ? Ed i cattolici dove e con chi andranno ?

Sulla riforma elettorale in atto nell’agone politico, argomento che occupa tutti i mass media ed il Parlamento, anche se insistono giusti premi di maggioranza che garantiscono la governabilità, non devono essere escluse le liste di candidati in previsione ” bloccate ” .

Dopo la dolorosa esperienza della “ dittatura ventennale”, sono stati definiti con maggiore rigore rispetto allo Statuto Albertino, i principi relativi alle libertà fondamentali introdotte dalla Costituzione che riconosce l’esistenza di diritti “inviolabili dell’uomo” (art. 2) ed il valore di una particolare dignità propria della persona umana .

E’ bene che l’argomento riforma della legge elettorale sia dibattuto in questa crescente crisi politica rispetto alle precedenti situazioni di stallo, ma che non risolve la situazione se gli obiettivi non sono tesi alla governabilità ed essere all’unisono a quelli di una adeguata capacità di esprimere la volontà del cittadino elettore nel scegliere coloro che devono rappresentare le necessità nel Parlamento futuro.

Non pare sufficiente ripetere che i Partiti sono indispensabili per la democrazia, ma dal momento che sono passati anni di “stallo” nel n/s Paese, dove sono proliferati rappresentanze “politiche di varia natura”, ben vengano le soglie di sbarramento nel processo riformatore, accettando forse l’impostazione, ma non i privilegi, le clientele, i ricatti, la concussione, la corruzione, gli Enti inutili, inefficaci e gli sprechi. Oh quanti ce ne sono !

Un’analisi superficiale sui costi della politica va posta in serio esame, ma oggi 2016, vi è una certa capacità di ascolto che ci porta a concepire che ormai le espressioni politiche anomale non sono altro che Centri di Potere, che danneggiano e/o hanno danneggiato il n/s Paese. E questa è verità !

Quindi poteva essere utile la riforma della Costituzione, ma con sistemi che possono garantire governabilità e stabilità, perché alla crisi economica in atto quasi irrisolvibile per certi sensi, è facile risolvere quella politica mediante delle opportune riforme costituzionali .

Sia ben chiaro, non facciamo politica pro e contro nessuno, ma da cattolici dobbiamo sapere cosa fare .

Si cercano i cattolici cambiando sigle, inventandone delle nuove, creando nuovi “Partiti”, Espressioni Politiche nuove, ma se non sono trasparenti le coscienze, se l’egoismo non cede il posto all’altruismo, se le parole non si tramutano in opere e non ultimo se il potere non viene inteso come servizio ai cittadini, allora tutto è vano ed è crescente la disaffezione verso la politica in questa fine anno 2016 !

Tutti sono in cerca della ribalta televisiva, anche quelli che dicono di essere buoni cattolici, con l’intendimento che sposare la causa Stato senza valutare che vige una crisi d’ordine morale senza certezza del futuro, è molto vano !

La politica vista” nella, “sua essenza panoramica e da un ampia visualità della pubblica opinione, è quella che ancora oggi è ridotta ad un chiacchierio continuo e generico, che complica ogni cosa, ben lontana da risolvere i problemi reali .

Forse è necessario ed urgente, sia per l’opinione pubblica che per i cattolici in particolare, un’azione dalla politica di stimolo offrendo, soprattutto, un valido contributo per tenere insieme concretezza e coerenza e non mescolare sacro col profano ! I cattolici sono smarriti e non hanno un punto di riferimento !

Fin ora non si declamano prospetti, propositi, proponimenti verso quei valori etici che il Magistero della Chiesa Cattolica insegna, né si “vedono” enunciazioni di programmi con la Dottrina Sociale che pone come fondamento il bene comune .

Allora si verifica, per tenere insieme coerenza e concretezza, come i dati statistici dimostrano, che una forte astensione dal voto dell’elettorato ritenuto moderato favorisce ed agevola Movimenti o Partiti , dove sono tutti bravi a demolirsi l’un l’altro, ma incapaci a far sorgere o smuovere nell’elettore motivi di profondo valore etico, invece di addivenire ai gruppi di potere che non portano beneficio alla comunità .

Forse, comunque, solo in questa maniera nel prossimo futuro il sistema istituzionale riuscirà a far fronte alle esigenze di aggiornamento sempre più largamente richieste dai cittadini .

Il discernimento che si dovrebbe usare per le eventuali elezioni politiche dovrebbe considerare i valori non negoziabili dell’essere umano, del rigore disumano, cioè il rispetto della persona, soprattutto, dal concepimento alla morte naturale, solidarietà, vera difesa della famiglia composta da uomo e donna, serenità, pace, giustizia che mancano all’onesto cittadino !

Signori della politica, dove imperano nuovi “pontefici” e quanti “dicono” e non “fanno”, sappiate che il futuro , soprattutto del popolo , ma anche vostro, è nelle vostre mani ! E per favore : rispettate la dignità umana !

Queste nostre considerazioni vorrebbero aprire un dialogo con chiarezza, affinché nessuno si senta offeso, ma chieda alla propria coscienza se ha dato risposte sbagliate a problemi veri e lo confessi a quella maggioranza sofferente e silenziosa ed a noi con essa, poiché tutti insieme abbiamo combattuto senza alzare la voce certi di essere stati fuori dal coro, ma accanto all’onesto cittadino .

Per cui si auspica che nella prossima Legge Elettorale siano rappresentati solo due Partiti o Espressioni Politiche : Basta con i Centri di Potere .

E con le parole del Santo Giovanni Paolo II° : “ Andiamo avanti con speranza ” !( NMI,58 )

Previte

