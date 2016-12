Proiezione documentario IL RUMORE DELLA VITTORIA

L’ ASD Ens Varese ha collaborato per la realizzazione de IL RUMORE DELLA VITTORIA, un documentario di Ilaria Galbusera e Tony Guzzardi, recente vincitore di due premi al Matera Sport Film Festival, ha organizzato la sua proiezione il giorno 17 dicembre, alle ore 20:30 all’Università degli Studi dell’Insubria, in via Ravasi 2, a Varese.

Ad aprire questo importante evento ci sarà l’anteprima in esclusiva del videoclip del Rapper sordo Brazzo e a chiudere la serata un dibattito mediato dal giornalista Claudio Arrigoni con gli autori e alcuni dei protagonisti.

Durante lo svolgimento della serata è garantito il servizio di interpretariato LIS e la sovratitolazione, gentilmente offerta dal Pio Istituto dei Sordi di Milano.

Per prenotare il vostro posto è necessario scrivere una mail al seguente indirizzo: gsensvarese@fssi.it

Ilaria Galbusera e Antonino Guzzardi

Email: ilrumoredellavittoria@gmail.com

Pagina FB: www.facebook.com/ilrumoredellavittoria/

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rQuo8fTqTkY