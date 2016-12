Presentato il progetto “iCatanzaro” per una città a portata di click

“iCatanzaro: la città parla in codice”. È l’idea innovativa presentata nella sala concerto di Palazzo de Nobili, a Catanzaro, dal gruppo Giovani Forza Italia Catanzaro per rendere il Capoluogo più tecnologico ed accessibile a cittadini e turisti

Una città a portata di click dunque, come hanno sottolineato nei loro interventi Saverio Mirijello, coordinatore cittadino del gruppo, Giuseppe Daniele, responsabile area politiche sociali e pari opportunità e Giuseppe Paone, responsabile area arte, cultura e pubblica istruzione.

articolo di Giuseppe Sanzi

L’idea è piuttosto semplice: basterà collegarsi al Web con il proprio smartphone scansionando un codice bidimensionale, il cosiddetto QR Code, oppure tramite la tecnologia NFC, per ottenere una serie di informazioni che vanno da quelle turistiche a quelle relative ai servizi di mobilità.

Nella presentazione sono stati elencati una serie di edifici e monumenti storici della città che potrebbero essere dotati di QR Code: si tratta del palazzo De Nobili, della fontana monumentale de “Il Cavatore”, il complesso monumentale del “San Giovanni”, Villa Margherita, Palazzo Fazzari, la Cattedrale “Il Duomo” ed il monumento ai caduti del mare “l’Ancora”. Per quanto riguarda i servizi di mobilità, l’idea iniziale riguarda le principali fermate Amc del Capoluogo come quelle di via Indipendenza, via Kennedy, via Papa Pio X e Piazza Anita Garibaldi.

L’applicazione è stata ideata per essere semplice e utilizzabile da tutti. Il progetto infatti prevede che le informazioni fornite ai cittadini attraverso l’utilizzo del QR Code ed NFC, vengano trasmesse anche in audio, rendendole fruibili alle persone cieche e ipovedenti, e tradotte in Lingua dei Segni Italiana (LIS) fruibile alle persone sorde. Presenti alla conferenza stampa anche il presidente ENS Catanzaro, Serafino Mazza, e l’interprete LIS, la Dott.ssa Giuseppina Palmieri.

Il tutto a costo zero per la città visto che potrebbero essere sfruttati una serie di fondi che, di fatto, potrebbero coprire interamente il costo dell’intervento. Il progetto è stato accolto favorevolmente dall’Amministrazione, presente alla conferenza stampa con Ivan Cardamone, presidente del Consiglio comunale, e Antonio Viapiana, capo gabinetto del Sindaco, che ora dovrà approvarlo.

