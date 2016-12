Il posto auto del disabile trasformato in una discarica

E’ successo a Prato in via Marini, dove dal 12 dicembre è iniziata la raccolta porta a porta. Con risultati non sempre positivi

Un posto auto riservato agli invalidi trasformato in discarica. Accade in via Marini e la segnalazione arriva da Gianna Mercatanti, una residente.

PRATO – Da tre giorni, avverte la nostra lettrice, “mancando telecamere di sorveglianza, chiunque si sente libero di abbandonare i rifiuti, trasformando un posto macchina per invalidi in una discarica a cielo aperto. Triste constatare cosa succede quando facciamo una cosa civilissima come la raccolta differenziata condividendola con persone che la civiltà e l’educazione non hanno la minima idea di cosa sia”.

