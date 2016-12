Pioltello, arriva la Teatroterapia per sordomuti

Il teatro per tutti. Anche per chi è sordomuto. Progetto d’avanguardia firmato da Teatro in Bolla, l’associazione culturale di Pioltello, attenta non solo alle tendenze, ma anche alle esigenze del pubblico.

E’ così che domani sera il presidente Salvatore Ladiana aprirà le porte ai curiosi e a Roberta Pesenti, esperta del linguaggio dei segni e di performance dal palco. «Narrare in silenzio», questo il titolo della lezione speciale si iscrive perfettamente nella storia del sodalizio cittadino, punto di riferimento della cosiddetta «teatroterapia», che cura spirito e corpo.

E proprio sulla comunicazione non verbale, il 90% di quella che riguarda ciascuno ogni giorno, si incentra il corso. Alle 21.15 in via Aldo Moro 19.

di BARBARA CALDEROLA

