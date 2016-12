Piazza Venezia, arriva l’albero di Natale

Nell’aiuola al centro di piazza Venezia è stato installato il tradizionale abete di Natale. L’albero, alto di 20 metri, è stato donato dal Comune di Pinzolo-Madonna di Campiglio in collaborazione con la comunità delle Giudicarie. Roma Capitale ha speso, complessivamente, circa 15mila euro per garantire il trasporto e il noleggio della gru.

L’illuminazione, che sarà inaugurata dalla sindaca Virginia Raggi come di consueto l’8 dicembre, non produce costi per le casse capitoline grazie alla sponsorizzazione di Acea, mentre il Coreine (Consorzio Recupero Inerti) ha fornito gratuitamente il calcestruzzo che costituisce la base dell’albero ed effettuerà a sue spese lo smaltimento finale. Le operazioni di montaggio e smontaggio e le altre attività correlate sono espletate in economia dal personale del Servizio Giardini.

“Siamo orgogliosi di aver assicurato ai romani il rispetto di questa consolidata tradizione – ha commentato l’assessora alla Sostenibilità Ambientale, Paola Muraro – Diversamente dagli anni scorsi, quest’anno non abbiamo potuto collocare l’abete al Colosseo per via dei cantieri dei lavori della Metro. E’ stata comunque messa in moto un’efficiente macchina organizzativa che ci ha consentito di produrre enormi risparmi rispetto alle precedenti amministrazioni e di evitare il ricorso ad appalti esterni”.

5 DIC 2016 – RED

AGG. 6 DIC 2016

http://www.comune.roma.it