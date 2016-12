Natura, sport e capitali: idee per le vostre vacanze invernali accessibili

Alcuni suggerimenti per le vostre vacanze di Natale all’insegna dell’accessibilità in montagna, fra corsi di sci e passeggiate sulla neve, ma anche in città

Le festività Natalizie si avvicinano, ed è tempo di pensare a cosa fare durante le settimane di vacanza che ci attendono. Come sempre, abbiamo pensato di raccogliere alcune idee e informazioni per chi, anche con una disabilità, abbia intenzione di programmare una vacanza o anche solo un weekend lontano da casa, senza incappare in cattive sorprese.



Qui trovate una sintesi del nostro Speciale vacanze invernali accessibili dove troverete molte più informazioni, ma vi ricordiamo che sono solo alcune delle proposte possibili: attendiamo anche le vostre segnalazioni a redazione@disabili.com per arricchire il nostro approfondimento!

Qui di seguito abbiamo cercato di creare delle “proposte su misura” per ogni tipo di persona in base alle più grandi categorie di interessi!

LO SPORTIVO: Se sei uno sportivo e non vedi l’ora di lanciarti giù per le piste innevate delle Dolomiti o dell’Alto Sangro in Abruzzo, o vuoi cimentarti con snowboard o nordic walking, visita le nostre pagine dedicate agli sport sulla neve!

Ci sono scuole con maestri di sci specializzati per ogni tipo di disabilità pronti a farti provare l’ebbrezza di sci alpino, sci nordico, snowboard…

Ci sono corsi di sci per principianti disabili gratuiti in Piemonte, corsi di sci in giro per tutta Italia, ma anche pacchetti turistici dedicati alla persona disabile che comprendono anche la quota di soggiorno in hotel…

Per maggiori informazioni sullo sci per disabili e sulla classificazione degli sciatori in base al loro tipo di disabilità vedi qui.

IL BUONGUSTAIO: Se non sei fatto per sport e sci e per te invece vacanze in montagna significa rilassarti e coccolare il palato con piatti ricchi e gustosi – magari con una bella polenta calda con funghi e formaggio fuso o con una braciola ai ferri con patate arrostite accompagnata da un bel bicchiere di vino rosso – il consiglio è di provare uno dei nove rifugi accessibili in Folgaria, tutti dotati di bagno attrezzato e con carrozzine a disposizione per muoversi in libertà nel locale.

L’AMANTE DELLA NATURA: Se ti piace la natura e quest’inverno vuoi addentrarti in nuovi sentieri fra la neve, respirare l’odore intenso degli aghi di pino, ammirare distese incantate dagli scorci di una radura o, ancora, se vuoi provare l’emozione del giro in slitta trainato dai cani Husky, qui puoi trovare tante idee per percorsi nella natura accessibili.

L’INTELLETTUALE VIAGGIATORE – Ma inverno non fa rima solo con montagne. Le vacanze invernali possono essere anche l’occasione per andare a visitare qualche nuova città mai vista, scoprendone monumenti, musei e vita mondana. Noi vi riportiamo alcuni consigli per soggiornare a Milano, visitare Roma o Berlino in sedia a rotelle o godersi il mare della Sicilia, grazie anche ai racconti di viaggio di voi lettori, che pubblichiamo sempre con grande piacere (a questo proposito: mandateci i vostri diari di viaggio a redazione@disabili.com!).

IL ROMANTICO: A te la parola Natale fa venire in mente subito solo una cosa: Mercatini!! Purtroppo spesso sono poco accessibili perchè è quasi impossibile muoversi fra la calca di persone, per questo ti consigliamo di cercare anche i mercatini meno conosciuti, quelli nei piccoli paesini poco frequentati che però ti possono dare comunque grande soddisfazione. Qui puoi trovare una carrellata di alcuni fra i mercatini di Natale che si organizzano quest’anno in Italia!

Se non vuoi rinunciare ai classici Merano, Bolzano, Glorenza, premunisciti di informarti prima sul reticolo urbanistico, sui parcheggi e sulle strutture nei dintorni in cui puoi pernottare, attrezzate per accogliere ospiti disabili; un esempio a tal proposito è l’Hotel Löwenwirt, oppure dai un’occhiata al nostro elenco di strutture accessibili.

Anche all’estero ci sono molti mercatini carini: in Alsazia, ad esempio, o in Austria. Innsbruck ha un portale che indica tutte le attrazioni turistiche accessibili per disabili.

Non dimentichiamoci, se ci piacciono i presepi, di visitare Napoli o la splendida Verona che ospita all’interno della sua arena dal 26 novembre 2016 al 22 gennaio 2017 la 33° Rassegna Internazionale del Presepio nell’Arte e nella Tradizione. Tramite la Dismappa di Verona puoi avere informazioni per visitare al meglio la città senza barriere! Non perderti anche altri suggestivi eventi come i concerti natalizi in giro per l’Italia, i cori gospel o il Babbo Natale in canoa fra i falò lungo il Tevere a Città di Castello in Umbria.

LO STRESSATO: Hai voglia di staccare dal tran tran quotidiano? Non vuoi pensare più a niente e goderti il tuo meritato relax? Puoi provare uno dei centri benessere sparsi in tutta Italia; alcuni sono pensati appositamente per dare il miglior servizio alle persone disabili come l’Ermitage Bel Air Hotel ad Abano Terme. Nel web si trovano anche portali specializzati dove vengono indicati i servizi per gli ospiti con esigenze specifiche, come Termeitaliane.com o Spadilusso.it o Beautyfarmonline.it.

Speriamo vi siate riconosciuti in (almeno) uno di questi profili, e di aver stuzzicato la vostra voglia di vacanza. Per maggiori informazioni, consultate il nostro speciale vacanze invernali accessibili 2016-2017 e lasciatevi cullare dalla magia del Natale! Buon programma vacanze a tutti!

Donata Viero

