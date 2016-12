Messa di Natale in Croce Verde Alessandria

La Croce Verde di Alessandria invita la popolazione alla Messa di Natale che verrà celebrata il 24 dicembre alle ore 22, nella propria sede di via Boves 5, da monsignor Gianni Torriggia, parroco della Cattedrale. Al termine della funzione religiosa si potranno gustare panettone e cioccolata calda. Come ormai da tradizione, la Croce Verde Alessandria distribuisce i nuovi calendari a fronte di un’offerta che andrà a sostegno delle attività istituzionali dell’associazione.

Roberto Pascoli, responsabile delle relazioni esterne Croce Verde Alessandria: «La Messa in Croce Verde sarà un modo particolare, ma significativo di attendere il Santo Natale. Vissuto con passione e affetto in un luogo solitamente scandito dalle voci dell’altoparlante che richiamano all’uscita per il soccorso ai nostri concittadini bisognosi di interventi sanitari. Saremmo lieti se in molti si unissero ai volontari della Croce Verde per questo momento di fede e di condivisione».

La Croce Verde Alessandria, associata Anpas, nell’ultimo anno, dal primo gennaio al 30 novembre 2016, grazie all’impegno 130 volontari e 13 dipendenti ha effettuato 3.379 servizi in emergenza urgenza 118, 1.484 trasporti interospedalieri, 401 servizi in emergenza neonatale, 8.947 trasporti per Asl (dializzati, assistenza domiciliare e pazienti oncologici), 5.883 dimissioni da e per case di riposo e accompagnamenti per terapie, 112 assistenze sportive e altro ancora per un totale di oltre 21mila servizi con una percorrenza di quasi 330mila chilometri.

Grugliasco (To), 14 dicembre 2016

Luciana SALATO Ufficio Stampa Anpas – Comitato Regionale Piemonte Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599 email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it Sito web: www.anpas.piemonte.it