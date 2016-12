Mercato San Severino. Rapinata e picchiata in casa anziana non udente

Anziana non udente di 76 anni picchiata in casa e derubata in localita’ Largo Galdo, Piazza del Galdo frazione di Mercato San Severino. La donna è rimasta ferita.

28 dic 2016

Subito la corsa all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore con contusioni multiple in varie parti del corpo e problemi al rene. Quando sono intervenuti su segnalazione di un parente, i carabinieri hanno trovato la donna su una sedia legata con una cordicella e con ferite su tutte il corpo.

L’abitazione era completamente sottosopra ma il bottino non è stato cospicuo: la donna non aveva preziosi

