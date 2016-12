Mercatini di Natale Bolzano, Bressanone e Vipiteno

Ti invio vedi mio racconto e foto per mercatini di Natale:

“Dal 07 al 11 Dicembre 2016 Per festeggiare il pensionamento di Carla Guidi e il 1958 + 58° Compleanno di Gloria Ceci abbiamo organizzato un piccolo viaggio nel “Il magico paese di Natale “, visitando i mercatini di Bolzano , Bressanone e Vipiteno.

Mercatino di Natale di Bolzano Nelle piazze e sulle strade si respira un’atmosfera di sincero calore, si sente il valore più vero e profondo del Natale, questo mercatino una folla di visitatori in Piazza Walther, magnificamente addobbata per l’Avvento.

Mercatino di Natale Bressanone

Ai piedi del magnifico Duomo, circondato da maestose dimore centenarie, sugli antichi mestieri artigianali ricchi di tradizione e passeggiate in carrozza per la città. Presepi realizzati a mano, sculture in legno, candele, carini oggetti di vetro e ceramica.

Mercatino di Natale Vipiteno

Ai piedi della Torre delle Dodici, costruita nel 1486, si possono ammirare presepi intagliati a mano e decori natalizi tradizionali; artigiani locali offrono le loro opere per la vendita, mentre le strade, le piazze e cangianti ghirlande luminose e l’Avvento, la città medievale di Vipiteno. ”

Buone feste !!🎅

Carla Guidi e Gloria Ceci